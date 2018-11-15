Суд отказался освободить Мамаева под залог

Тверской суд Москвы не стал рассматривать просьбу адвоката полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на залог.

«В суд поступило обращение адвоката [Игоря] Бушманова об изменении Мамаеву меры пресечения с заключения под стражу на залог. Суд не стал рассматривать данное обращение, так как оно было ненадлежаще подано», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Ранее сообщалось, что следствие формально изменило обвинение, предъявленное Мамаеву. В связи с этим защита спортсмена рассчитывала, что теперь его выпустят из СИЗО.

«Павлу Мамаеву действительно заново предъявили обвинение. Это связано с тем, что прокуратура нашла технические ошибки в тексте, но квалификация осталась прежней: те же две статьи — «Побои» и «Хулиганство», — сообщил источник.

Напомним, скандальный инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Мамаева произошел 8 октября. Утром в Москве спортсмены успели избить водителя телеведущей, а после напасть на чиновника из Минпромторга РФ. 11 октября спортсмены были задержаны и отправлены в СИЗО на 2 месяца.