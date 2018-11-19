Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

Украина пригрозила приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займет кандидат от России Александр Прокопчук.



«Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО (International Criminal Police Organization. — прим.ред.)», — написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

По его словам, возможное президентство России в Интерполе «абсурдно и противоречит духу и целям организации».

Ранее украинские власти выступили против выдвижения кандидатуры Прокопчука на должность главы Интерпола.

Напомним, что кандидатом на пост главы Интерпола стал вице-президент международной организации генерал-майор полиции Александр Прокопчук. Выборы пройдут 21 ноября в Дубае.