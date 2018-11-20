В сенате США призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

Группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры Александра Прокопчука, который является одним из кандидатов на должность главы организации.

«Избрать генерал-майора Александра Прокопчука новым главой Интерпола — все равно что запустить лисицу в курятник», — говорится на сайте сенатора Джен Шахин.



Сенаторы в открытом письме Трампу отмечают, что Россия на постоянной основе злоупотребляет Интерполом, чтобы сводить счеты и преследовать политических противников, диссидентов и журналистов.

«Мы продолжаем призывать нашу администрацию использовать свой голос и влияние, чтобы Интерпол больше не использовался Путиным и другими диктаторами для достижения своих бесчестных целей», — заявили сенаторы.



Напомним, что на пост главы Интерпола претендуют генерал-майор полиции Александр Прокопчук и исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Янг. СМИ называют россиянина «фаворитом» в борьбе за должность.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что страна приостановит членство в Интерполе, если пост главы организации займет Прокопчук.