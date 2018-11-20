Литва пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

Литовский парламент принял резолюцию, согласно которой страна покинет Интерпол в случае назначения главой организации россиянина Александра Прокопчука.



«Если руководителем Интерпола будет избран Александр Прокопчук, то будет нанесен огромный удар по репутации и правовому нейтралитету этой организации», — передает «Коммерсант» со ссылкой на главу МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса.

По его словам, в случае избрания Прокопчука «Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы над политическими оппонентами Москвы».

Напомним, что на пост главы Интерпола претендуют генерал-майор полиции Александр Прокопчук и исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Янг. СМИ называют россиянина «фаворитом» в борьбе за должность.



Ранее группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры Александра Прокопчука. Против назначения Прокопчука выступила также Украина.