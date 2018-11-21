Киберигроки «Уфы» и «Салавата Юлаева» сразятся в очной дуэли

21 ноября в Уфе открывается киберспортивная площадка. Впервые в истории мирового спорта в соревнованиях по компьютерному спорту встретятся звезды футбольного и хоккейного клубов топ-уровня, «прописанных» в одном городе, сообщает пресс-служба ФК «Уфа».



С 12.00 начнутся товарищеские соревнования уфимских киберспортсменов, интерактив и конкурсы с отличными призами от партнеров мероприятия, которые разогреют зрителей перед началом главных матчей этого спортивного праздника.



В 18.00 по уфимскому времени на сцене появятся настоящие звезды. Футбольный клуб «Уфа» будут представлять полузащитник Игорь Безденежных и форвард Вячеслав Кротов. А хоккейный клуб «Салават Юлаев» делегировал на шоу-матч Антона Бурдасова и Линуса Умарка.