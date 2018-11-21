В Госдуме РФ хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил министру просвещения России Ольге Васильевой заменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанную на блокчейн-технологии.

В письме к министру просвещения Чернышов пояснил, что оценивать способности ребенка можно с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью, передает «РИА Новости».

По словам замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, анализировать полученную информацию поможет блокчейн-технология, позволяющая с «математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы».



Ранее стало известно, что в российских школах могут отменить пятибалльную систему оценки и заменить ее на 12-балльную. Министр просвещения России Ольга Васильева выступила против такой инициативы.

