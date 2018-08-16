В Минпросвещения выступили против перехода на 12-балльную систему в школах

Пятибалльная система оценки в школах является традиционной для России и ряда европейских стран, поэтому переход на другую вряд ли возможен и необходим. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева.

«Думаю, что дальше дискуссии речь не пойдет, потому что никаких серьезных предложений ни от кого не поступало… Я думаю, что вряд ли возможно и необходимо переходить [на другую систему]», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в российских школах могут отменить пятибалльную систему оценки и заменить ее на 12-балльную.