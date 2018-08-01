В российских школах могут отменить пятибалльную систему оценки

В Рособрнадзоре обсуждают вопрос об отказе от пятибалльной системы оценок в школах. Об этом рассказал замглавы ведомства Анзор Музаев.

«Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», — рассказал Мурзаев «Известиям».

По словам руководителя центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктора Болотова, пятибалльная система оценки является устаревшей, а для перехода на новую систему необходимо повысить квалификацию учителей.

Болотов также рассказал, что Институт образования НИУ ВШЭ ранее разрабатывал проекты многобалльных систем оценки, например, 12-балльную.

«Стобалльная в школе не пойдет, потому что отличать 55 от 57 учителю без специальных психометрических процедур нереально. В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система — кол никому не ставят», — отметил он.

Ранее стало известно, что в российских школах появится курс о семейном укладе.