Сенатор от Брянской области призвала недовольных прожиточным минимумом вспомнить об ужасах войны

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова прокомментровала предложение депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко увеличить размер потребительской корзины до 10 тыс.

«Обычно перед выборами выбрасывают такие вопросы. Понятно, что прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы лучше. Но надо смотреть, каким образом этого добиться, а не популизмом заниматься, — сказала она.

Политик отметила, что людям, которые жалуются на размер потребительской корзины в 3,5 тыс. рублей, стоит вспомнить об ужасах войны.

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной», — приводит ее слова «Брянск Today».

Сама Лахова отказалась реагировать на «глупость, которую написали в Telegram».

«Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать», — цитирует ее телеканал «360».

Ранее сообщалось, что депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко планирует обратиться в Госдуму и правительство с предложением увеличить размер прожиточного минимума и потребительской корзины.

Он попытался провести эксперимент: в течение месяца питаться на сумму в 3,5 тыс. рублей. Бондаренко сел на диету после спора с министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, которая заявила, что можно питаться на эту сумму месяц.