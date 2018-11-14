Живущий на 3,5 тыс. рублей депутат предложит Госдуме увеличить размер прожиточного минимума

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко планирует обратиться в Госдуму и правительство с предложением увеличить размер прожиточного минимума и потребительской корзины.

Ранее он попытался провести эксперимент и в течение месяца питаться на сумму в 3,5 тыс. рублей,



«Безусловно, я буду обращаться в федеральный центр, в Госдуму и правительство РФ»,— цитирует Бондаренко «Москва».

По словам Бондаренко, потребительская корзина должна быть увеличена как минимум до 10 тыс. рублей, прожиточный минимум — до 20 тыс. рублей.

«10 тыс. руб. — самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты»,— добавил депутат.

Напомним, Бондаренко сел на диету после спора с министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, которая заявила, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил Соколову после ее высказываний.



Ранее Бондаренко показал свое меню и рассказал, что похудел за две недели на 6 кг.