Браудер связал новые обвинения с делом Скрипалей

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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер связал новые обвинения, выдвинутые Россией, с делом об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

«Лихорадочная мечта Путина — в ответ на то, что его поймали на отравлении Скрипалей, обвинить меня в четырех убийствах, включая отравление Сергея Магнитского», — приводит «Дни.ру» сообщение бизнесмена в Twitter.

Сегодня стало известно, что Генпрокуратура России начала проверку в отношении главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на причастность к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Предполагается, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия». При этом приговор по делу о смерти юриста может быть отменен для возобновления расследования.