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«Уфа-Алиса» потерпела поражение в Волгограде

13:37, 19.11.2018
«Уфа-Алиса» потерпела поражение в Волгограде
Фото: vk.com/hc_ufaalisa

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» в выездной встрече чемпионата российской Суперлиги уступил волгоградской команде «Динамо-Синара» со счетом 23:31 (11:16).

— Первый тайм матча получился по-настоящему сумасшедшим. Хозяйки вышли на паркет настолько заряженными на борьбу, что «лисицам» очень долго не удавалось вставить хотя бы слово в волгоградскую песню. Игру на протяжении большей части первой тридцатиминутки вполне характеризует единственный красноречивый факт: забросив первый мяч с игры на четвертой минуте, повторить башкирские гандболистки смогли лишь двадцать минут спустя, — сообщили в пресс-службе ГК «Алиса».

Уфимки с одной победой в активе (дома над «АГУ-Адыиф») продолжают находиться на дне турнирной таблицы.

Спорт Башкортостан
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