«Уфа-Алиса» потерпела поражение в Волгограде

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» в выездной встрече чемпионата российской Суперлиги уступил волгоградской команде «Динамо-Синара» со счетом 23:31 (11:16).

— Первый тайм матча получился по-настоящему сумасшедшим. Хозяйки вышли на паркет настолько заряженными на борьбу, что «лисицам» очень долго не удавалось вставить хотя бы слово в волгоградскую песню. Игру на протяжении большей части первой тридцатиминутки вполне характеризует единственный красноречивый факт: забросив первый мяч с игры на четвертой минуте, повторить башкирские гандболистки смогли лишь двадцать минут спустя, — сообщили в пресс-службе ГК «Алиса».



Уфимки с одной победой в активе (дома над «АГУ-Адыиф») продолжают находиться на дне турнирной таблицы.