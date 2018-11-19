Объем введенного в эксплуатацию жилья в Башкирии сократился на 10,5%

В Бакширии за период с января по октябрь этого года было построено 20 тысяч квартир общей площадью 1,618 млн кв. метров. Данные приводит Башкортостанстат.

По информации ведомства, показатель сократился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из расчета на тысячу человек населения в 2018 году в республике было построено 398 кв. метров жилья.

Доля жилья, построенного населением за свой счет и с помощью кредитов, составила 71% — порядка 10,6 тысячи домов площадью 1,149 млн кв. метров. Снижение по сравнению с прошлым годом составило 8,6%.

Напомним, ранее Татарстан и Башкирия стали регионами с самой доступной арендой жилья в России.