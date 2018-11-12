Татарстан и Башкирия названы регионами с доступной арендой жилья

Татарстан и Башкирия названы в числе 25 субъектов России с доступом к аренде жилья выше среднего по стране (35,9%).



В таких регионах семьи с детьми, если у них нет своего жилья, вынуждены идти на серьезную экономию ради аренды квартиры, говорится в исследовании «РИА Новости». При этом показатель можно назвать приемлемым.

Отмечается, что приемлемый результат данных регионов можно объяснить хорошим уровнем зарплат, а также заметными объемами строительства, но все же в этих субъектах федерации наблюдается некоторый дефицит жилья.

В частности, в диапазон 35-45% попали Тюменская область, Калужская область, Москва, Московская, Белгородская, Сахалинская области и ряд других.

Ранее сообщалось, что в Татарстане количество сделок на рынке вторичного жилья сократилось на 7%. При этом цены на вторичное года в Казани вырослина 6,5%. В числе причин роста эксперты называют вымывание дешевых предложений и повышение цен на новостройки.