В Казани в 2018 году установили почти 3,5 тысячи новых светильников наружного освещения

В Казани в 2018 году установили 3 479 новых светильников наружного освещения.

Они появились вдоль дорог в микрорайон «Салават купере» и от поселка Юдино до Ново-Юдино, а также в скверах на улицах Декабристов, Абсалямова, Карбышева, на бульваре Фучика, на набережной озера Кабан и в Горкинско-Ометьевском лесу.

Кроме того, на 117 улицах казанских поселков были построены новые сети наружного освещения.

В 2018 году уровень автоматизации управления наружным освещением достиг 90%, сообщается на сайте мэрии Казани.



Всего в Казани АО «Казэнерго» эксплуатирует 81,9 тысячи светоточек и 2 628 км сетей наружного освещения.



Кроме того, в 2018 году «Казэнерго» заменило 17,1 км на сумму 122 млн рублей и модернизировало 4 котельные на 55 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ремонт и содержание электросетей на дорогах Татарстана обойдется республике почти в 114 млн рублей.