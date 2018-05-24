Содержание электросетей на дорогах обойдется Татарстану в почти 114 миллионов рублей

Ремонт и содержание электросетей на дорогах Татарстана обойдется республике в почти 114 млн рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок.

Обслуживаться, согласно техническому заданию, будет трасса М-7 «Волга». Это дороги от Йошкар-Олы — Зеленодольска до магистрали «Волга», обход Зеленодольска и Волжска, также участок Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан и другие.

В основном работы коснутся воздушных кабелей, опор, светильников и КТП.

Ранее ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» 21 мая объявило тендер на содержание дорог Татарстана. На эти цели из федерального бюджета выделят 4 млрд рублей.