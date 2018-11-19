«Роснефть» 19 ноября возобновит продажу моторного топлива на бирже — СМИ

«Роснефть» 19 ноября должна возобновить торги моторного топлива со своих НПЗ на бирже СПбМТСБ.

Одним из факторов возвращения на биржу могло стать топливное обеспечение Крыма, который из-за санкций вынужден приобретать топливо только на бирже.

Более того, уход с биржи спровоцировал рост цен по итогам торгов на 1,5—3%, и действия нефтяной компании охарактеризовали как «демарш» после достигнутых соглашений о заморозке цен на топливо, пишет «Коммерсант».



Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не ответил на вопрос о возвращении на биржу, однако отметил, что «не было никакого принципиального решения об уходе с биржи».

ФАС по поручению Козака предлагает ужесточить требования к участникам торгов, повысить клиринговые платежи для трейдеров, штрафы за расторжение сделок и платежи за высокочастотную торговлю. Меры могут быть рассмотрены 20 ноября.



Ранее сообщалось, что цены на нефтепродукты показали резкий рост после того, как «Роснефть» не выставила на торги бензин и дизельное топливо. В связи с этим ФАС может вынести компании предписание.