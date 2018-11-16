Биржевые цены на топливо резко выросли из-за отсутствия продукции «Роснефти»

Цены на нефтепродукты показали резкий рост после того, как «Роснефть» второй день подряд не выставила на торги бензины и дизельное топливо.

«Самый востребованный Аи-92 в какой-то момент подскочил на 1 тыс. руб. за тонну. К концу торгов ситуация по бензинам улучшилась, потому что реализацию этого вида топлива существенно увеличили структуры „Газпрома“ со своих заводов в Салавате, Сургуте и Астрахани» — рассказал собеседник «Интерфакса».

Участники рынка сообщили, что некоторые продавцы значительно увеличили предложения по бензинам, что в принципе может «успокоить ситуацию», но «предложение по зимнему дизтопливу не увеличивается, и его нехватка чувствуется особо остро».

В «Роснефти», на долю которой приходится почти 40% объема биржевого предложения, не комментируют тему возобновления биржевых продаж.



Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил проверить появившуюся в СМИ информацию о дефиците топлива на независимых АЗС в некоторых регионах.