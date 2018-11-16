ФАС может вынести предписание «Роснефти» из-за приостановки торгов топливом на бирже

Федеральная антимонопольная служба может вынести предписание «Роснефти» из-за приостановки торгов бензином и дизельным топливом на бирже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.



«Готовит предписание, да», — сказал он, отвечая на вопрос о том, нарушает ли «Роснефть» законодательство тем, что снизила до нуля свое участие в торгах. Официально в ФАС эту информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что цены на нефтепродукты показали резкий рост после того, как «Роснефть» второй день подряд не выставила на торги бензины и дизельное топливо.

В компании, на долю которой приходится почти 40% объема биржевого предложения, не комментируют тему возобновления биржевых продаж.