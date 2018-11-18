В России выпустили последнюю песню Виктора Цоя

В России выпустили последнюю песню Виктора Цоя под названием «Атаман».

Трек долгое время считался утраченным, сообщает «Фонтанка».

Издатель пластинки сообщил, что этот релиз открывает «серию переизданий записей группы «Кино», как классических, так и не изданных до сих пор», и он был подготовлен «при непосредственном участии сына лидера группы Александра Цоя и бессменного гитариста «Кино» Георгия Каспаряна».

Ранее паспорт Цоя продали на торгах аукционного дома «Литфонд» за 9 млн рублей. Также была реализована записная книжка музыканта за 3 млн рублей.