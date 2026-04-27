В связи с Днем Победы в Казани перекроют ряд улиц

Из-за проведения репетиции парада уже 4 мая будет ограничено движение на площади Тысячелетия

В связи с подготовкой и проведением Дня Победы в Казани перекроют ряд улиц. Об этом рассказал на аппаратном совещании в мэрии города замруководителя исполкома Казани Азат Абзалов.

Из-за проведения репетиции парада будет ограничено движение 4 мая с 16:00 до 22:00 на площади Тысячелетия. Она будет перекрыта также 7 мая с 16:00 до 22:00, включая участки улиц Право-Булачной и Лево-Булачной до улицы Чернышевского.

— С 18:00 8 мая до 10:00 10 мая движение на площади Тысячелетия будет полностью ограничено движение. Кроме того, с 18:00 8 мая до 03:00 10 мая перекроют улицу Бондаренко, — рассказал докладчик.

Также движение будет перекрыто по маршруту следования колонны «Бессмертного полка» и на улице Большой Красной.

— В случае скопления большого количества людей после салюта возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима, — добавил Абзалов.

Напомним, формирование колонны «Бессмертного полка» начнется с 13:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Само шествие стартует в 15:00 и пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской. Завершится акция на площади Тысячелетия.

