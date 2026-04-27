В мэрии Казани раскрыли маршрут «Бессмертного полка» в День Победы
Шествие стартует в 15:00 и пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской
В мэрии Казани рассказали, по каким улицам 9 Мая пройдет шествие «Бессмертного полка». Маршрут раскрыл на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Казани Азат Абзалов.
— Формирование колонны начнется с 13:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Само шествие стартует в 15:00 и пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской. Завершится акция на площади Тысячелетия, — сообщил он.
Для участия достаточно распечатать портрет родственника — участника Великой Отечественной войны, добавил докладчик.
Напомним, о том, что в этом году «Бессмертный полк» пройдет в офлайн-формате, стало известно на прошлой неделе. В 2025-м акцию в Казани тоже решили провести в очном формате.
В 2024 году очное шествие не проводилось. Решение тогда приняли по соображениям безопасности. В 2023 году традиционное шествие в Татарстане также было отменено.
