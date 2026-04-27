В Коми ликвидировали двух мужчин при попытке теракта на НПЗ
При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Коми. По данным ведомства, двое мужчин пытались устроить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии с помощью дронов по заданию спецслужб Украины.
— При попытке задержания сотрудниками ФСБ России указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем, — говорится в сообщении.
Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора.
