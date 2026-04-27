Новости общества

23:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Коми ликвидировали двух мужчин при попытке теракта на НПЗ

10:45, 27.04.2026

При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Коми. По данным ведомства, двое мужчин пытались устроить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии с помощью дронов по заданию спецслужб Украины.

— При попытке задержания сотрудниками ФСБ России указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем, — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

