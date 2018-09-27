Паспорт Цоя продали на аукционе за 9 млн рублей

Паспорт музыканта Виктора Цоя продали на торгах аукционного дома «Литфонд» за 9 млн рублей.

По словам генерального директора «Литфонда» Сергея Бурмистрова, экспертиза подтвердила подлинность документа.



Кроме того, была продана записная книжка музыканта за 3 млн рублей. В ней содержатся номера рок-музыкантов, в том числе Бориса Гребенщикова и Майка Науменко. Еще один лот, рукопись песни «Хочу перемен!», купили за 3,6 млн рублей, пишет ТАСС.

Ранее отец Цоя назвал блефом историю с продажей паспорта сына.