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Паспорт Цоя продали на аукционе за 9 млн рублей

00:30, 27.09.2018
Паспорт Цоя продали на аукционе за 9 млн рублей
Фото: скриншот youtube.com

Паспорт музыканта Виктора Цоя продали на торгах аукционного дома «Литфонд» за 9 млн рублей.

По словам генерального директора «Литфонда» Сергея Бурмистрова, экспертиза подтвердила подлинность документа.

Кроме того, была продана записная книжка музыканта за 3 млн рублей. В ней содержатся номера рок-музыкантов, в том числе Бориса Гребенщикова и Майка Науменко. Еще один лот, рукопись песни «Хочу перемен!», купили за 3,6 млн рублей, пишет ТАСС.

Ранее отец Цоя назвал блефом историю с продажей паспорта сына.

ОбществоКультура
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