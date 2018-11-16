В Институте русского языка назвали «шпиль» словом года

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В Государственном институте русского языка им. А.Пушкина нашвали «шпиль» словом 2018 года.

«Слово «шпиль» до 2018 года было одним из относительно редко используемых, в 2018 году оно стало одним из самых популярных, на его основе возникли мемы, шутки, отражающие ироническое отношение российского общества к теме поездок Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери (Великобритания считает их причастными к отравлению Скрипалей — прим. ред.)", — рассказал проректор по науке вуза Михаил Осадчий, его цитирует агенство «Москва».

По его словам, на втором месте оказалось слово «пенсионный».

Ранее Оксфордский словарь назвал toxic («токсичный») глобальным словом 2018 года. Чаще всего оно встречается в словосочетаниях «токсичные химикаты», «токсичная маскулинность» и «токсичное вещество». Это связано с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также всплеском внимания общества к теме сексуальных домогательств.