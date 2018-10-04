Клип Слепакова про Петрова и Боширова заблокировали на YouTube и «ВКонтакте»

Российский комик и автор шуточных песен Семен Слепаков опубликовал на своем YouTube-канале клип «Песня о Солсберецком шпиле», однако спустя несколько часов его заблокировали.

Клип представляет собой пародию на интервью Боширова и Петрова главреду RT Маргарите Симоньян, после которого их посчитали геями, так как мужчины отказались отвечать на вопросы о совместном проживании в гостиничном номере. Герои ролика выглядят как персонажи South Park с головами Александра Петрова и Руслана Боширова.

Видеоклип был удален с формулировкой «Это видео содержит материалы от партнера GPM RTV, который заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав». В социальной сети «ВКонтакте» ролик также начали блокировать, пишет «Фонтанка.ру».



GPM RTV — это компания «Газпром-медиа развлекательное телевидение», владеющая телеканалом ТНТ, на котором в развлекательных проектах работает Семен Слепаков.



Напомним, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Лондон заявляет, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов. В Кремле сообщили, что больше не будут вести дискуссию со СМИ по этой теме.

