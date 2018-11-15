Оксфордский словарь назвал «токсичный» словом года

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Оксфордский словарь назвал toxic («токсичный») глобальным словом 2018 года.

Как сообщает News.ru, интерес к этому прилагательному увеличился на 45%. Чаще всего оно встречается в словосочетаниях «токсичные химикаты», «токсичная маскулинность» и «токсичное вещество». Это связано с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также всплеском внимания общества к теме сексуальных домогательств.

Ранее британский словарь Collinse назвал словом года прилагательное single-use («одноразовый»).