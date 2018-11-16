Роскомнадзор не нашел в МФЦ утечки персональных данных

Роскомнадзор не нашел утечки данных после проверки информации СМИ о якобы нарушении в многофункциональных центрах оказания госуслуг (МФЦ) закона «О персональных данных».

По данным ведомства, программное обеспечение, которое установлено в МФЦ на компьютерах для общего доступа посетителей и для оказания государственных и муниципальных услуг, не дает возможности создания резервных копий и папок с сохраненными документами.

Ранее СМИ сообщили, что множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий, хранятся в компьютерах общего доступа в МФЦ.

Речь идет о компьютерах, которыми может воспользоваться любой посетитель для загрузки копий документов на «Госуслуги». Среди документов были обнаружены скан-копии паспортов, СНИЛС, анкеты с указанием мобильных телефонов и реквизитов счетов в банка.