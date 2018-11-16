Персональные данные россиян обнаружили в компьютерах общего доступа в МФЦ

Множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий хранятся в компьютерах общего доступа в МФЦ.



Речь идет о компьютерах, которыми может воспользоваться любой посетитель для загрузки копий документов на «Госуслуги». Среди документов были обнаружены скан-копии паспортов, СНИЛС, анкеты с указанием мобильных телефонов и реквизитов счетов в банках, передает «Коммерсант».

В Роскомнадзоре пояснили, что, согласно закону «О персональных данных», МФЦ обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности. Отмечается, что сотрудники должны удалять данные раз в день, в соответствии с внутренними правилами. При этом подключенные к сканерам компьютеры не имеют полного доступа в интернет.

По словам ведущего аналитика «СерчИнформ» Алексея Парфентьева, персональные данные легко продать через сеть для использования их как для рекламных рассылок, так и для получения микрозаймов в МФО. В то же время получить компенсацию в случае ущерба от передачи личных данных непросто.



Ранее Министерство обороны разработало положение, согласно которому персональные данные военных с 2019 года приравняют к гостайне. Напомним, Госдума также в первом чтении приняла закон, запрещающий военным, служащим по контракту, публиковать в интернете информацию о себе или сослуживцах.