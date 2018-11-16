В состав ВДВ РФ могут войти армейская авиация и подразделения ПВО

В состав Воздушно-десантных войск России могут войти армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны.

«В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающие интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения», — рассказал заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

По словам Вязникова, «для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС РФ», пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что количество высокоточных крылатых ракет в российской армии увеличилось в 30 раз за 6 лет.