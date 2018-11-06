В российской армии за шесть лет число крылатых ракет увеличилось в 30 раз
Количество высокоточных крылатых ракет в российской армии увеличилось в 30 раз за шесть лет.
«Количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз», — сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».
Отмечается, что за последние годы был сделан качественный рывок в развитии беспилотной авиации.
«Сформированы почти четыре десятка воинских частей и подразделений, для оснащения которых поставлено свыше 1800 современных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в статье.
Ранее СМИ писали, что в 2021 году начнется серийное производство новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».ПромышленностьОПК
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