В российской армии за шесть лет число крылатых ракет увеличилось в 30 раз

Количество высокоточных крылатых ракет в российской армии увеличилось в 30 раз за шесть лет.

«Количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз», — сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Отмечается, что за последние годы был сделан качественный рывок в развитии беспилотной авиации.

«Сформированы почти четыре десятка воинских частей и подразделений, для оснащения которых поставлено свыше 1800 современных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что в 2021 году начнется серийное производство новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».