В Федерации профсоюзов Татарстана определились с кандидатами в председатели

На пост председателя Федерации профсоюзов Татарстана претендуют три человека. Список кандидатов был направлен на согласование в ФНП России.

По данным источников «Реального времени», возглавить профсоюзы Татарстана может депутат Госсовета РТ Елена Кузьмичева. Также в списке первый зампред профкома «Татнефти» Андрей Зимин и и.о. председателя Татьяна Васильева.

При этом Москва может и не утвердить заявленных претендентов. Однако к 3 декабря кандидаты должны быть утверждены и выдвинуты.

Напомним, что ранее татарстанской федерацией руководила Татьяна Водопьянова. Она была обвинена в злоупотреблениях. Уголовное преследование Водопьяновой было прекращено после того, как она возместила трем санаториям ущерб на общую сумму 4,2 млн рублей.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

