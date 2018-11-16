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ФСБ пыталась оформить визы для Петрова и Боширова через сотрудника визового центра — The Insider

16:59, 16.11.2018
ФСБ пыталась оформить визы для Петрова и Боширова через сотрудника визового центра — The Insider
Фото: скриншот видео youtube.com

Подозреваемые британскими следователями в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов могли получить визы в Великобританию с помощью сотрудников ФСБ России, получивших доступ к системе визового центра.

По словам бывшего сотрудника TLScontact, к нему весной 2016 года обратился представитель ФСБ с просьбой передать паспорта напрямую в консульство без проверки в визовом центре. В самом TLScontact не должно было остаться каких-либо следов рассмотрения документов.

Работник центра отказался, однако затем был вынужден подписать соглашение о сотрудничестве после угроз его семье. Позже ФСБ потребовала предоставить ей доступ к системам визового центра, говорится в расследовании The Insider и исследовательской группы Bellingcat.

В 2017 году россиянин и его семья после многочисленных попыток смогли получить убежище в США.

По данным The Insider и группы Bellingcat, Русланом Бошировым является полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, а Петровым — военный врач Александр Мишкин.

Позднее стало известно, что ФСБ задержала предполагаемого информатора по делу Петрова и Боширова. СМИ сообщают, что им оказался сотрудник погранслужбы ФСБ в Северо-Западном регионе.

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