ФСБ задержала предполагаемого информатора по делу Петрова и Боширова — СМИ

ФСБ задержала подозреваемого в продаже информации о выездах за рубеж Александра Петрова и Руслана Боширова.

Им оказался сотрудник погранслужбы ФСБ в Северо-Западном регионе. Также на рабочем месте задержали сотрудника одного из подразделений ФНС, сообщает источник «Росбалта».

Информатора выявили в результате массовых проверок частных сыщиков и тех, кто продает выписки из закрытых баз данных.

Всего два управления ФСБ недавно провели больше 60 обысков и возбудили много уголовных дел по статьям о незаконном получении и разглашении засекреченных сведений, о превышении полномочий частным детективом и нарушении неприкосновенности частной жизни.

По словам источника издания, все возбужденные уголовные дела никак не связаны с Петровым и Бошировым, так как «в них речь идет об утечках информации по другим персонам».

Ранее сообщалось, что ФСБ проверит причастных к утечке личных данных россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Позднее издания The Insider и группы Bellingca сообщили, что Русланом Бошировым является полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, а Петровым — военный врач Александр Мишкин.

