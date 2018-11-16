Петросян и Степаненко официально развелись

Суд в Москве расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.



«Решением суда удовлетворено исковое заявление о расторжении брака», — передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

Другие подробности решения о расторжении брака не приводятся.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал все счета актрисы Елены Степаненко в рамках дела о разводе и разделе имущества с Евгением Петросяном. Сообщалось, что Петросян и Степаненко будут делить имущество. Суд наложил на него арест, чтобы ни один из супругов не смог что-либо продать. Позднее адвокат артиста заявил, что Степаненко передумала разводиться с Петросяном.