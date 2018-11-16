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Маск допустил, что автомобили Tesla начнут сами приезжать к покупателю

02:35, 16.11.2018
Маск допустил, что автомобили Tesla начнут сами приезжать к покупателю
Фото: flickr.com

Глава компании Tesla Илон Маск допустил, что через год автомобили его компании смогут сами приезжать к покупателю.

«Вероятно, технически это возможно будет сделать через год. А дальше все зависит от регуляторов», — написал он в Twitter в ответ на вопрос пользователя соцсети о такой возможности.

Ранее новым председателем совета директоров Tesla стала австралийка Робин Денхолм.

Она заменила Маска, которому запрещено 3 года занимать этот пост. Это связано с обвинениями в мошенничестве из-за слов миллиардера о намерении сделать компанию непубличной. Кроме того, предприниматель и Tesla должны выплатить по $20 млн штрафа.

ПромышленностьМашиностроение
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