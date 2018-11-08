Робин Денхолм сменила Илона Маска на посту председателя совета директоров Tesla

Новым председателем совета директоров американской компании по производству электромобилей Tesla стала австралийка Робин Денхолм.

В сообщении компании сказано, что Денхолм незамедлительно приступит к выполнению своих обязанностей.

При этом ей предоставили шесть месяцев, чтобы она отошла от дел в австралийской телекоммуникационной компании Telstra, где она занимает пост финансового директора.

Ранее Денхолм была операционным директором и исполнительным вице-президентом производителя телекоммуникационного оборудования Juniper, а до этого 11 лет проработала в компании Sun Microsystems, выпускающей микрочипы. В совет директоров Tesla она вошла в августе 2014 года.



На посту председателя совета директоров Tesla Денхолм сменила основателя компании Илона Маска, которому запрещено три года занимать этот пост. Это связано с обвинениями в мошенничестве из-за слов Маска о намерении сделать компанию непубличной. Кроме того, предприниматель и Tesla должны выплатить по $20 млн штрафа.