Маска на три года отстранили от руководства советом директоров Tesla

Американский суд одобрил соглашение между основателем Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам (SEC), по которому бизнесмену 3 года запрещено возглавлять совет директоров компании.

Предприниматель и Tesla также должны выплатить по $20 млн штрафа, сообщает Reuters.

Напомним, Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигли соглашения по поводу обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной. Он останется руководителем компании Tesla, но должен покинуть пост председателя совета директоров минимум на 3 года.



Позже стало известно, что главный исполнительный директор 21st Century Fox Джеймс Мердок может возглавить совет директоров Tesla вместо Маска.