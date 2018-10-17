Новости промышленности

10:27 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Маска на три года отстранили от руководства советом директоров Tesla

08:59, 17.10.2018
Маска на три года отстранили от руководства советом директоров Tesla
Фото: commons.wikimedia.org / JD Lasica

Американский суд одобрил соглашение между основателем Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам (SEC), по которому бизнесмену 3 года запрещено возглавлять совет директоров компании.

Предприниматель и Tesla также должны выплатить по $20 млн штрафа, сообщает Reuters.

Напомним, Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигли соглашения по поводу обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной. Он останется руководителем компании Tesla, но должен покинуть пост председателя совета директоров минимум на 3 года.

Позже стало известно, что главный исполнительный директор 21st Century Fox Джеймс Мердок может возглавить совет директоров Tesla вместо Маска.

ПромышленностьМашиностроение
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты