Александр Бурмистров: «Команда доверила буллит, не реализовал. Считаю, что часть вины на мне»

Фото: "Реальное время"

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров после разгромного поражения от ЦСКА (0:5) взял часть вины на себя и рассказал о моменте с нереализованным буллитом.

— Какие итоги можно подвести после этой игры и может быть можно вынести какие-то положительные моменты?

— Не думаю, что были какие-то положительные моменты сегодня. Мы отыграли плохо, все это понимают, все сыграли не на своем уровне, а ЦСКА сыграло очень хорошую игру, показали силовой хоккей.

— Есть какое-то объяснение, почему сыграли плохо?

— Сейчас, пока по горячим следам, не стоит рубить и говорить, что, почему и как. Завтра сядем и разберемся.

— Есть какие-то претензии к себе?

— Конечно. При сете 0:2 нереализованный буллит мог поменять всю игру. Я могу сказать, что это на мне. Мне команда доверила буллит, и я должен его реализовывать. Раньше были моменты, и я всегда реализовывал буллиты, но что-то не получилось. Будем работать, сезон длинный.

— Как психологически отходить от таких игр?

— Я думаю, хорошо, что такие игры происходят в начале или в середине сезона. То есть не перед плей-офф. Есть о чем задуматься, подумать о своей игре. Спокойно надо отпустить эту игру, завтра посмотрим видео, и идти дальше.

— Возвращаясь к моменту буллита. Ты в последний момент поменял свое решение или изначально собирался уходить влево?

— Да нет. По плану все делал. Не могу сказать, что когда выкатываюсь на ворота, что-то меняю. Сорокин переиграл меня, показал, что есть дырка, а в последний момент закрыл, — приводит слова Бурмистрова корреспондент «Реального времени».