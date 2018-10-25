Путин потребовал серьезно усилить контроль за оборотом оружия

Президент России Владимир Путин потребовал от Росгвардии представить предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.

«В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание, необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Ранее Росгвардия предложила ужесточить правила перевозки оружия.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.