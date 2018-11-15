Начальник одного из полицейских-насильников в Уфе незаконно помог с гражданством садовникам экс-министра Башкирии — Mash

Начальник одного из полицейских-насильников в Уфе Андрей Демерчян незаконно помог с гражданством четырем уроженцам Узбекистана.

По информации telegram-канала Mash, год назад четыре мигранта получили гражданство по упрощенной схеме — как носители русского языка. Свои знания они якобы подтвердили на собеседовании, хотя языком не владели.

В настоящее время, как пишет паблик, иностранцы работают садовниками на участке бывшего министра МВД Башкирии Михаила Закомалдина.

Добавим, ранее замначальника Управления по вопросам миграции Андрей Демерчян попал под подозрение силовиков по факту продажи разрешений на ВНЖ (вид на жительство). Заработал он на этом, по предварительным данным, 20 миллионов рублей.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.