ЕСПЧ признал политический мотив в арестах Навального

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала политически мотивированными задержания и аресты политика Алексея Навального.



В последний раз подобный вердикт в иске «против России» был вынесен четырнадцать лет назад, в 2004 году, пишет «Новая газета».

ЕСПЧ постановил, что в отношении Навального была нарушена статья 18 Европейской конвенции по правам человека. Отмечается, что привязка статьи 18 к другим статьям Конвенции (по которым ЕСПЧ ранее уже признал права Навального нарушенными) позволила суду сделать вывод о преследовании по политическим мотивам.

Наличие нескольких связанных друг с другом статей отражено и в названии нынешнего дела «Навальный против России (№29580/12, 36847/12, 11252/13, 12317/13 и 43746/14)». Дело касается семи задержаний Навального на разных акциях протеста.

Напомним, 13 ноября Навального не выпустили за границу на заседание ЕСПЧ по его иску из-за неоплаченной задолженности по делу «Кировлеса» в размере 2,1 млн рублей. Однако запрет был снят в тот же день после уплаты долга.