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Навального не выпустили за границу на заседание ЕСПЧ по его иску

08:41, 13.11.2018
Навального не выпустили за границу на заседание ЕСПЧ по его иску
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что ему запретили покидать РФ.

«Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему — нет», — написал Навальный в Twitter.

Политик планировал вылететь на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу.

Отметим, что 15 ноября в Большой палате ЕСПЧ вынесут финальное решение по иску Навального.

Ранее ЕСПЧ присудил оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию в размере 2 тыс. евро за отказ Федеральной миграционной службы (ФМС) выдать ему загранпаспорт.

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