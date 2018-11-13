Навального не выпустили за границу на заседание ЕСПЧ по его иску

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что ему запретили покидать РФ.



«Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему — нет», — написал Навальный в Twitter.

Политик планировал вылететь на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу.

Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему — нет.

— Alexey Navalny (@navalny) 13 ноября 2018 г.

Отметим, что 15 ноября в Большой палате ЕСПЧ вынесут финальное решение по иску Навального.

Ранее ЕСПЧ присудил оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию в размере 2 тыс. евро за отказ Федеральной миграционной службы (ФМС) выдать ему загранпаспорт.