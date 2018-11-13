С Навального сняли запрет на выезд за границу по уплаты долга по делу «Кировлеса»

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наложила запрет оппозиционеру Алексею Навальному на выезд из России из-за неоплаченной задолженности по делу «Кировлеса» в размере 2,1 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточняет ТАСС, на данный момент ФССП сняла все ограничения с Навального, в том числе ограничение права выезда за рубеж, поскольку он оперативно оплатил задолженность.

Ранее Навальный сообщил, что ему запретили покидать РФ. Он планировал вылететь на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу.