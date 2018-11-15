В Ростове-на-Дону выставили на продажу акции футбольного клуба «Ростов»

Правительство Ростовской области выставило на торги акции местного футбольного клуба «Ростов» по начальной цене в 22,4 млн рублей. Соответствующие документы размещены на сайте правовой информации региона.

«14 декабря в 11:00 состоятся торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Ростовской области — обыкновенные акции акционерного общества „Футбольный клуб “Ростов», в количестве 104 235 штук — 43,2% уставного капитала. Начальная цена — 22,4 млн рублей", — говорится в тексте документа.

Отмечается, что аукцион проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Ранее на «Реальном времени» вышел аналитический материал, посвященный главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.