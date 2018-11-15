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WADA посетит московскую антидопинговую лабораторию 28 ноября

11:09, 15.11.2018
WADA посетит московскую антидопинговую лабораторию 28 ноября
Фото: pxhere.com

Делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетит московскую антидопинговую лабораторию 28 ноября.

«Делегация WADA будет в московской лаборатории 28 ноября», — цитирует ТАСС президента организации Крейга Риди на заседании совета учредителей WADA в Баку.

Напомним, что 20 сентября WADA приняло решение восстановить права Российского антидопингового агентства.

Позже WADA опубликовало список запрещенных веществ и методов на 2019 год.

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