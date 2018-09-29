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WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2019 год

06:28, 29.09.2018
WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2019 год
Фото: pxhere.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещнных веществ и методов на 2019 год.

«WADA радо объявить о публикации списка запрещенных веществ 2019 года. Ежегодно обновляемый список является одним из краеугольных камней глобальной антидопинговой программы» — говорится на сайте агенства.

Список был утвержден исполкомом WADA. Он публикуется за три месяца до его вступления в силу 1 января 2019 года, чтобы спортсмены и их команды смогли своевременно ознакомиться с изменениями.

Напомним, что 20 сентября WADA приняло решение восстановить права Российского антидопингового агентства.

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