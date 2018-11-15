Основатель уфимского автоклуба попал в аварию в Китае, мужчина в коме

В Китае в результате ДТП серьезно пострадал житель Уфы, основатель городского автоклуба «АМП» Натик Сейдов.

Авария произошла 13 ноября в китайской провинции Шэнчи. Микроавтобус из-за плохого уличного освещения врезался в бетономешалку. В транспорте находилось 12 человек – 9 человек погибли, трое пострадали, передает РИА Новости.

Как сообщают пользователи в сообществе уфимского автоклуба в социальных сетях, Натик Сейдов находится в коме, у него кровоизлияние в мозг, внутренняя гематома и осколок в черепе.

«Сейчас позвонили сказали, что сделали операцию. Прошла успешно», — отметила жена пострадавшего Альбина Сеидова.

В настоящее время объявлен сбор средств на лечение мужчины.

Напомним, ранее в Уфе в результате ДТП скончалась 26-летняя активистка Salavat Fans Ирина Шагалиева.