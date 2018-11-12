В аварии в Уфе погибла 26-летняя активистка Salavat Fans

В Уфе в результате ДТП скончалась 26-летняя активистка Salavat Fans Ирина Шагалиева. Об этом рассказали участники фанатского движения в социальных сетях.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 ноября. По предварительным данным, на проспекте Октября произошло лобовое столкновение автомобилей с участием Honda Civic, Lada Granta и отечественной «десятки». В итоге пострадали четыре пассажира иномарки. Ирина Шагалиева скончалась в больнице.

«Сложно подобрать какие-либо слова, еще совсем недавно Ирина приехала с «двойника» Нижний Новгород — Нижнекамск, постоянно радовала всех своей улыбкой и красотой, была очень добрым и жизнерадостным человеком. Она активно ездила на выездные игры и болела на «домашках». Была хорошим другом, сестрой, дочерью, фанатом и просто человеком», — написали фанаты хоккейного клуба в группе в социальных сетях.

Похороны Ирины Шагалиевой состоятся 12 ноября. Болельщики выделили деньги на траурные мероприятия для семьи погибшей.

Напомним, ранее в Уфе погиб стример World of Tanks Gabriel Angelos.