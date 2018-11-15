Этери Тутберидзе: «Федерация фигурного катания России просила нас упростить программы Загитовой»

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что в Федерации фигурного катания России попросили упростить программы олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Мы сделали для нее две новые программы с максимально возможной сложностью связок. Все, включая Федерацию фигурного катания России, просили нас упростить программы, но мы этого не сделали.

Все хотели, чтобы программы Загитовой были легче, чтобы она сделала все прыжки. Очевидно, что это утомительно, связки все сложные, а скорость высокая. Но таким методом мы позволяем Алине развиваться.

Алина два года катала одну и ту же произвольную программу. Мы ничем не рисковали. А теперь решили дать ей двух абсолютно новых персонажей, чтобы она развивалась. Мы хотим показать ее с новых сторон», — сказала Тутберидзе.

Следующим этапом, где выступит Алина Загитова, станет Гран-при России. По сообщению директората арены «Мегаспорт», билетов на соревнования уже не осталось.